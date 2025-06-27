Kaymakam Ateş'ten Jandarma Personeline Teşekkür Ziyareti

Kaymakam Ateş'ten Jandarma Personeline Teşekkür Ziyareti
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Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, ilçeden ayrılacak jandarma personelini makamında kabul ederek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve yeni görevlerinde başarılar diledi.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, tayinleri dolayısıyla ilçeden ayrılacak olan İlçe Jandarma Komutanlığı personellerini makamında kabul ederek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Sultanhisar'da güvenlik ve kamu düzeninin sağlanmasında görev alan ve tayinleri nedeniyle ilçeden ayrılacak olan İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri Kaymakam Ali Ekber Ateş'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, ilçede görev süreleri boyunca gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı jandarma personeline teşekkür eden Kaymakam Ateş, yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Kaymakam Ateş, "Sultanhisar'ın huzur ve güvenliği için emek veren tüm güvenlik güçlerimize müteşekkiriz. Görev değişiklikleri birer bayrak teslimidir. Görevinizi layıkıyla yerine getirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda personelle hatıra fotoğrafı çektirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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