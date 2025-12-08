Haberler

Sultanhisar Kaymakamı Ateş, öğrencilerle bir araya geldi

Sultanhisar Kaymakamı Ateş, öğrencilerle bir araya geldi
Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Atça Hadıloğlu İbrahim Uzunırmak Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere hedef belirlemenin önemini anlattı.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Atça Hadıloğlu İbrahim Uzunırmak Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ile birlikte Atça Hadıloğlu İbrahim Uzunırmak Ortaokulu'nu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında sınıfları gezen Kaymakam Ateş, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Gençlere hedef belirlemenin önemini anlatarak doğru çalışma alışkanlıkları konusunda tavsiyelerde bulunan Kaymakam Ateş, başarıya giden yolun azim ve disiplinle mümkün olduğuna dikkat çekti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
