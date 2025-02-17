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Sultanhisar Kaymakamı, 'Misafirim Kaymakamım' Projesi Kapsamında Öğrencilerin Evlerini Ziyaret Etti

Sultanhisar Kaymakamı, 'Misafirim Kaymakamım' Projesi Kapsamında Öğrencilerin Evlerini Ziyaret Etti
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Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında öğrencilerin ailelerini ziyaret etti. Şehit Ufuk Demirkıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Salavatlı Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelen Kaymakam Ateş, öğrencilere eğitimleri hakkında tavsiyelerde bulundu ve onlara moral verdi. Ziyaret sırasında ailelere misafirperverlikleri için teşekkür ederken, öğrencilere sınavlarında başarılar diledi.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 'Misafirim Kaymakamım' projesi çerçevesinde öğrencilerin evlerine konuk oldu.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ve öğretmenlerle birlikte, 'Misafirim Kaymakamım' projesi çerçevesinde öğrencilerin evlerine konuk oldu. Proje kapsamında, Şehit Ufuk Demirkıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Adil Işık ve Salavatlı Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Aysel Çakmakçıoğlu'nun aileleri ziyaret edildi. Ziyaret sırasında Kaymakam Ateş, öğrencilerle sohbet ederek, onların eğitim hayatlarına dair tavsiyelerde bulundu. Ayrıca, başarılı bir gelecek için emek harcayan öğrencilere moral verdi. Kaymakam Ateş, "Öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyor, ailelerimize misafirperverlikleri için teşekkürlerimizi iletiyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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