Kaymakam Akköz, Köylerdeki Hizmetleri İnceledi

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, köylerde sürdürülen hizmetleri yerinde inceledi. İçme suyu ve parke taşı yapım projeleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz köylerde yapılan hizmetleri yerinde inceledi.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, İl Genel Meclis Üyesi Lütfü Çelik ve kurum yetkilileriyle birlikte köylere yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Arpaçay Kaymakamlığı'nca Telek köyü içme suyu isale hattı yapımı ve kaptaş yapımı, Polat köyü kilitli parke taşı yapımı, Tomarlı köyü içme suyu depo yapımı, Değirmenköprü köyü içme suyu depo onarımı, Karakale köyü kilitli parke taşı yapımı, Tepecik köyü kilitli parke taşı yapımı, Gülyüzü köyü içme suyu depo yapımı ve kilitli parke taşı yapım işi ile Taşbaşı köyü içme suyu depo onarım işlerini yerinde gördü. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Akköz, yapılan hizmetlerin vatandaşlarımıza hayırlı olması temennisinde diledi.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, yetkililerden yapımı devam eden çalışmaların kar yağmadan tamamlanmasını istedi. Akköz, daha sonra Arpaçay'a döndü. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
