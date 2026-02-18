Haberler

Kayalık alandan sular çıktı

Kayalık alandan sular çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası kayalıklardan su çıkmaya başladı.

Adıyaman'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası kayalıklardan su çıkmaya başladı.

Kahta ilçesine bağlı Kocahisar (Eskikahta) Köyü Değirmenbaşı mevkiindeki kayalıklardan yağışların ardından yer yer basınçlı şekilde su çıkışı gözlendi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, yağışların yoğun olduğu yıllarda benzer durumun zaman zaman yaşandığını belirterek, en son 6 Şubat depremlerinin ardından kayalıklardan su çıktığını hatırlattı.

Vatandaşlar, uzun yıllardır suyun bu kadar gür ve berrak akmadığını ifade ederek, yağışların devam etmesi halinde su debisinin daha da artabileceğini dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Inter'in Bodo/Glimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız

Kulüp paylaştı, beğeni butonu çöktü
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Cem Uzan'ı yıkan karar

Cem Uzan'ı yıkan karar! Milyonlarca dolarlık kaçış bitti
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor