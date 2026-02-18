Kayalık alandan sular çıktı

Adıyaman'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası kayalıklardan su çıkmaya başladı.

Kahta ilçesine bağlı Kocahisar (Eskikahta) Köyü Değirmenbaşı mevkiindeki kayalıklardan yağışların ardından yer yer basınçlı şekilde su çıkışı gözlendi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, yağışların yoğun olduğu yıllarda benzer durumun zaman zaman yaşandığını belirterek, en son 6 Şubat depremlerinin ardından kayalıklardan su çıktığını hatırlattı.

Vatandaşlar, uzun yıllardır suyun bu kadar gür ve berrak akmadığını ifade ederek, yağışların devam etmesi halinde su debisinin daha da artabileceğini dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı