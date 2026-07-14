Muğla Kavaklıdere'de Orman Yangını
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Haber: Esma TURAN
(MUĞLA) - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Kurucova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
Kaynak: ANKA