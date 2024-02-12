Kastamonu Valisi, Kalp Krizi Geçiren Vatandaşı Hayata Döndüren Polislere Başarı Belgesi Takdim Etti

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, gittiği banka şubesinde kalp krizi geçiren vatandaşı, kalp masajı ve sunni teneffüs ile hayata döndüren polis memurlarına başarı belgesi takdim etti.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 22 Ocak'ta gittiği banka şubesinde kalp krizi geçiren 54 yaşındaki Mustafa Bektaşoğlu'na kalp masajı ve suni teneffüs uygulayarak hayata döndüren Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü memurları Reşat Susuz ve Serdal Aydın'ı kabul etti. Vali Dallı, polis memurlarına duyarlılıkları için teşekkür ederek başarı belgesi takdim etti.

Polis memurlarının aldığı ilk yardım eğitimlerinin önemine değinen Vali Dallı, Aldıkları ilk yardım eğitimleri sayesinden vatandaşlarımızın hayatını kurtaran emniyet personellerimize teşekkür ediyor, vatandaşımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - KASTAMONU