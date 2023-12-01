Kastamonu'da camilerde Filistin halkı için dua edildi
Kastamonu'da Cuma namazı sonrasında camilerde Filistin için dua edildi. Vatandaşlar İsrail'in Filistin'deki zulmünün son bulması için ellerini semaya açtı.
- Kastamonu'da camilerde Filistin halkı için dua edildi
KASTAMONU - Kastamonu'da camilerde kılınan Cuma namazı sonrasında, eller semaya Filistin için açıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 90 bin camide Filistin halkı için dualar edileceğini duyurmuştu. Yapılan duyurunun ardından, Kastamonu'da Cuma namazının ardından eller semaya Filistin için açıldı. Vatandaşlar il genelindeki tüm camilerde İsrail'in Filistin'deki zulmünün son bulması için dua etti.