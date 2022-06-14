Kartal Belediyesi ve Makud, Afetlerde Birlikte Çalışmaya Hazırlanıyor

Olası bir afet durumuna karşı Kartal'da hızlı, bilinçli ve organize müdahalelerin gerçekleştirilebilmesi amacı ile Sivil Savunma Uzmanlığı bünyesinde önemli projeleri hayata geçiren Kartal Belediyesi, Türkiye'nin ilk motosikletli arama kurtarma destek ekibi MAKUD'la (Motosikletli Arama Kurtarma Destek Derneği) ortak projeler hayata geçirmeye hazırlanıyor. Çalışmalar kapsamında ön adım olarak, MAKUD Merkez Ofisi'nin açılış töreni düzenlendi.

Kartal Belediyesi İlçe Afet ve Acil Durum Merkezi'nde gerçekleşen açılışa, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, MAKUD Başkanı Türker Ölmez, Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı Müdürü Nurettin Yazar, Sivil Savunma Uzmanlığı personeli ile MAKUD üyeleri katıldı.

MAKUD VE KARTAL BELEDİYESİ AFET TECRÜBELERİNİ BİRLEŞTİRİYOR

Türkiye'nin ilk motosikletli arama kurtarma destek derneği olan MAKUD, bugüne kadar gönüllük esasıyla 29 Temmuz 2021'de gerçekleşen Marmaris Orman Yangını, 30 Ekim 2020'de gerçekleşen İzmir depremi gibi afetlerde görev yaptı.

MAKUD, Merkez Ofisi'ni Kartal Belediyesi İlçe Afet ve Acil Durum Merkezi'ne taşıyarak afet ve acil durumlarda Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekibiyle ortak hareket edecek.

"ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUKLARI BİLİYORUZ"

Açılış töreninde konuşan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, MAKUD ile Kartal Belediyesi'nin iş birliği yapmasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Ülkemiz gerçek anlamda bir deprem ve afet coğrafyasında yer alıyor. Geçtiğimiz yaz, iklim değişikliğinden kaynaklı güney kıyılarımızda çıkan yangınlar ne yazık ki bunun en somut örneklerinden biri oldu. Bunun yanında, bilim insanlarının ısrarla vurguladığı İstanbul depremine hazırlanmak zorundayız. Kartal Belediyesi olarak, bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları biliyoruz. İnanıyorum ki, bu iş birliği bizleri afet ve acil durumlarda daha örgütlü ve daha bilinçli hale getirecek" diye konuştu.

ANKA / Yerel