Karşıyaka'da Çifte Festival

Karşıyaka Belediyesi, 28, 29 ve 30 Nisan günlerinde iki ayrı festivali İzmirliler ile buluşturacak. 20. Çiçek Festivali’ne, Bostanlı Pazar Yeri; Ayaküstü Lezzet Günleri 2’ye ise Gondol Kafe’nin arkasındaki Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı ev sahipliği yapacak. Yarın başlayacak her iki organizasyonda da üç gün boyunca pek çok renkli etkinlik gerçekleştirilecek.

Karşıyaka Belediyesi, 28, 29 ve 30 Nisan günlerinde iki ayrı festivali İzmirliler ile buluşturacak. 20. Çiçek Festivali'ne, Bostanlı Pazar Yeri; Ayaküstü Lezzet Günleri 2'ye ise Gondol Kafe'nin arkasındaki Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı ev sahipliği yapacak. Yarın başlayacak her iki organizasyonda da üç gün boyunca pek çok renkli etkinlik gerçekleştirilecek.

Geleneksel 'Çiçek Festivali'nde bu yıl Bayındır, Ödemiş ve Karşıyaka'dan yaklaşık 60 çiçek üreticisi stant açacak. Festivalde rengarenk çiçek çeşitleri, bahçe bitkileri, meyve ve ağaç fidanları aracısız olarak üreticiden tüketiciye sunulurken; bahçe malzemeleri, saksı çeşitleri, çiçek ilaçları, toprak ve gübre gibi ürünlerin de satışı yapılacak. Ayrıca Karşıyaka Belediyesi'nin stadında ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek. Kent A.Ş. standında da aperatif yiyecek ve içecek satışı olacak.

LEZZET ŞÖLENİ

Karşıyaka Belediyesi ve iştiraki Kent A.Ş ile Yaşar Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenecek 'Ayaküstü Lezzet Günleri'nde ise İzmir sokaklarından çıkıp ün salmış lezzetler bir araya gelecek ve ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Organizasyonun ilk gününde sırasıyla yetişkinler için makarna ve pizza atölyeleri ile 9-12 yaş için kurabiye atölyesi yapılırken, günün devamında üç ayrı söyleşi gerçekleşecek. Yüksel Ünal ve Vehbi Moğol "İki Karşıyakalı Söyleşiyor-Neşeli Sokaklar", ardından Osman Serim "Osmanlı'da Kahve ve Seyyar Kahve Satıcıları", sonrasında da Gonca Tokuz ve Nejat Yentürk "Anadolu'nun Üç Halkası: Kahke, Simit, Gevrek" başlıklı söyleşiler ile İzmirli konukların karşısında olacak. Günün finalinde Agora Minör konuklara unutulmaz bir konser verecek.

Organizasyonun ikinci ve üçüncü günleri de atölyeler, belgesel gösterimi, yarışma, konser ve söyleşiler ile renklenecek. Karşıyaka Ayaküstü Lezzet Günleri 2'nin etkinlik programına ilişkin, Karşıyaka Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından da detaylı bilgiye ulaşılabilecek.