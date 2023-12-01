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Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Güney Temiz, Bornova Belediye Başkanlığı için yola çıktı

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CHP'de, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim aday adaylıkları için başvuru süreci devam ediyor. Karşıyaka Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevinde bulunan Güney Temiz, Bornova Belediye Başkan Aday Adaylığı için görevinden istifa etti.

Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Güney Temiz, Bornova Belediye Başkanlığı için yola çıktı.

CHP'de, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim aday adaylıkları için başvuru süreci devam ediyor. Yasa gereği görevlerinden istifa etmesi gereken kamu görevlileri için son gün olan 1 Aralık 2023 (bugün) İzmir'de aday adaylığı yarışı sürüyor.

Karşıyaka Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevinde bulunan Güney Temiz, bugün Bornova Belediye Başkan Aday Adaylığı için görevinden istifa etti. Temiz'in önümüzdeki hafta başında aday adaylık dosyasını CHP Bornova İlçe Başkanlığına teslim etmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

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