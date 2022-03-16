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Kars'ta yaralı Puhu tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kars'ta yaralı Puhu tedavi altına alındı

Kars'ta vatandaşlar tarafından bulunan yaralı Puhu tedavi altına alındı.

KARS (İHA) - Kars'ta vatandaşlar tarafından bulunan yaralı Puhu tedavi altına alındı.

Kars merkez Alparslan Mahallesi'nde duyarlı vatandaşlar tarafından güçten düşmüş halde bir Puhu bulundu. Vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü'nde bildirdi. Bölgeye gelen DKMP ekipleri yaralı Puhu'yu vatandaşlardan alarak Kafkas Üniversitesi Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Burada tedavi altına alınan Puhu'nun yapılan ilk tedavisinde güçten düştüğü belirlendi. Puhu tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğal ortama bırakılacak. - KARS

Kars'ta yaralı Puhu tedavi altına alındı

Kars'ta yaralı Puhu tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Alparslan Mahallesi, Kars, Yerel, Haberler

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