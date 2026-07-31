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Kars’ta süt ve süt ürünleri üreticilerine güvenilir gıda eğitimi

Kars’ta süt ve süt ürünleri üreticilerine güvenilir gıda eğitimi
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Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından süt ve süt ürünleri üreticilerine yönelik düzenlenen eğitim programında, gıda güvenliği, hijyen ve mevzuat konularında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından süt ve süt ürünleri üreticilerine yönelik düzenlenen eğitim programında, gıda güvenliği, hijyen ve mevzuat konularında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Programa katılan İl Müdürü Enver Aydın, güvenilir gıda üretiminin hem üretici hem de tüketici açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından, il genelinde faaliyet gösteren süt ve süt ürünleri üreticilerine yönelik bilgilendirme ve eğitim programı gerçekleştirildi. Düzenlenen programa Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın da katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Programda, süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yasal yükümlülükleri, üretim süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hijyen kuralları ve gıda güvenliği uygulamaları ayrıntılı şekilde ele alındı. Uzman personel tarafından verilen eğitimlerde üreticilere, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında işletmelerin uyması gereken kurallar anlatıldı.

Eğitim kapsamında üreticilere gıda hijyeninin önemi, üretim alanlarında uygulanması gereken sanitasyon kuralları, ürünlerin doğru şekilde etiketlenmesi ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesine yönelik mevzuat hakkında kapsamlı sunum yapıldı.

Ayrıca peynir ve tereyağı üretiminde dikkat edilmesi gereken teknik hususlar, ürünlerde bulunabilecek bulaşanlar ve bunlara ilişkin yasal düzenlemeler hakkında da ayrıntılı bilgiler paylaşıldı. Üreticiler, uygulamada karşılaştıkları sorunları uzmanlara yönelterek merak ettikleri konulara ilişkin cevap alma fırsatı buldu.

Eğitim programına katılan Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, süt ve süt ürünlerinin Kars ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, kaliteli ve güvenilir üretimin sürdürülebilirliği için eğitim faaliyetlerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Aydın, üreticilerin güncel mevzuatı yakından takip etmelerinin hem işletmelerin rekabet gücünü artıracağını hem de tüketicilere güvenilir gıda sunulmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından düzenlenen eğitim programıyla, üreticilerin yürürlükteki mevzuata uyumunun artırılması, hijyen standartlarının yükseltilmesi, güvenilir gıda üretiminin desteklenmesi ve tüketici sağlığının korunması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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