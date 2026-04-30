Kars'ta sığınaklar masaya yatırıldı: Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında, il genelindeki sığınakların mevcut durumu ve yapılması gereken çalışmaların ele alındığı Sığınaklar Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Toplantıda, Sığınak Yönetmeliği kapsamında Kars genelinde bulunan genel ve özel sığınakların mevcut durumu detaylı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda özellikle afet, acil durum ve muhtemel risklere karşı vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılabilecek alanların belirlenmesi konusu üzerinde duruldu. İl genelinde genel sığınak olarak kullanılabilecek kamu binaları ile diğer yapıların tespit edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar gözden geçirildi.

Ayrıca ilgili kurumların sorumluluk alanlarına giren konular kapsamında yapılması gereken fiziki iyileştirmeler, denetim süreçleri ve kurumlar arası koordinasyonun artırılmasına yönelik planlamalar ele alındı. Mevcut sığınakların kullanım uygunluğu, kapasitesi ve teknik yeterlilikleri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Vali Ziya Polat, toplantıda yaptığı değerlendirmede, vatandaşların can güvenliğinin her şartta öncelikli olduğunu belirterek, ilgili kurumların üzerine düşen görevleri titizlikle yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Polat, afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında sığınakların etkin şekilde kullanılabilir hale getirilmesinin önemine dikkat çekti.

Toplantı, kurumların yürüttüğü çalışmaların değerlendirilmesi ve önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritasının belirlenmesinin ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı