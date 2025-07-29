Kars'ta Kaymakamlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Kars'ta Kaymakamlar Toplantısı Gerçekleştirildi
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Kars Valisi Ziya Polat'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda, il genelindeki projeler ve kamu yatırımları değerlendirildi. Vali Polat, koordinasyonun önemine dikkat çekerek, ilçelerdeki ihtiyaçların tespit edilerek çözüm odaklı çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Kars Valisi Ziya Polat'ın başkanlığında "Kaymakamlar Toplantısı" düzenlendi.

Vali Yardımcıları ve ilçe kaymakamlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Kars genelindeki mevcut projeler ile planlanan çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, ilçelerde devam eden kamu yatırımları, güvenlik, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler gibi çeşitli alanlardaki gelişmeler detaylı şekilde değerlendirildi.

Vali Ziya Polat, hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesi için kamu kurumları arasında koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Vali Polat, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "İlçelerimizdeki ihtiyaçları yerinde tespit ederek, çözüm odaklı çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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