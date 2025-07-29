Kars'ta Kaymakamlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Kars Valisi Ziya Polat'ın başkanlığında "Kaymakamlar Toplantısı" düzenlendi.

Vali Yardımcıları ve ilçe kaymakamlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Kars genelindeki mevcut projeler ile planlanan çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, ilçelerde devam eden kamu yatırımları, güvenlik, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler gibi çeşitli alanlardaki gelişmeler detaylı şekilde değerlendirildi.

Vali Ziya Polat, hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesi için kamu kurumları arasında koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Vali Polat, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "İlçelerimizdeki ihtiyaçları yerinde tespit ederek, çözüm odaklı çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KARS