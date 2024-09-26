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Kars'ta Define Avcıları Tarihi Alanları Tahrip Ediyor

Kars'ta Define Avcıları Tarihi Alanları Tahrip Ediyor
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Kars'ın Digor ilçesindeki tarihi bölgelerde define avcıları tarafından açılan çukurlar, eski kaya mezarları ve taş mezarların yer aldığı alanları tahrip ediyor. Jandarma ekipleri zaman zaman define avcılarını yakalasa da, tarihi kalıntılarda oluşan tahribat gözle görülür hale geliyor.

Kars'ın birçok bölgesini define avcıları delik deşik etti.

Kars'ın Digor ilçesi sınırlarında birçok alanı tarumar eden define avcıları, dere kenarlarında ve düz arazilerde yer yer 2 metreyi bulan çukurlar açtı.

Yaz mevsiminin sona ermesi ve arazilerdeki rahatlık sonrası birçok nokta hazine avcılarının talanına uğradı. Eski döneme ait kaya mezarlarının ve taş mezarların yer aldığı bölgeler altın avcılarının iştahını kabartıyor.

Zaman zaman jandarma ekiplerince yakalanan hazine avcıları iflah olmuyor. Eski yaşam alanlarında define avcılarının oluşturduğu tahribat, tarihe acı izler bıraktı. Bazı çukurlarda ise küp kırıklarının ve insan kemiklerinin ortaya çıktığı görüldü. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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