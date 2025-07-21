Kars'ta Ani Ören Yeri Yolu Genişletme Çalışmaları Başladı

Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü tarafından, turizm açısından büyük öneme sahip Ani Ören Yeri- Akyaka Kayaköprü güzergahında yol genişletme çalışması başlatıldı.

Kars'ın Akyaka ilçesi Kayaköprü köyü muhtarı Ersoy Ekinci'nin girşimleriyle arazi yolu ve Ani Ören Yeri yolu genişletiliyor.

Özellikle arazi yolu olarak kullanılan yolun atıl olması, taşlı ve dar olması vatandaşların işini zorlaştırıyordu. Yolun genişletilmesi ile hem köylülerin yol sorunu giderilecek, hem de Akyaka-Ani Ören Yeri arasında daha sağlıklı ulaşım sağlanacak.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmalarla Akyaka Kayaköprü köyü yol ayrımından Ani Ören Yeri'ne ulaşım sağlayan yol bir taraftan genişletilirken, diğer taraftan da modern hale getiriliyor.

Karayolları ekiplerince yürütülen yol çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılması bekleniyor. - KARS