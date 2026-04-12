ABD ve İsrail Kars'ta Araç Konvoyuyla Protesto Edildi

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları Kars'ta araç konvoyuyla protesto edildi.

Kars Ehlibeyt Desteciler Derneği tarafından yoğun kar yağışı altında ve soğuk havada düzenlenen konvoy ile ABD ve İsrail'in, İran'a saldırıları kınandı.

Kars Harakani Devlet Hastanesi önünde araçlarıyla bir araya gelen Karslılar, İran halkının yanında olduklarını taşıdıkları dövizlerle ve attıkları sloganlarla dile getirdiler.

"Kahrolsun İsrail" ve "Kahrolsun Amerika" sloganlarının atıldığı, Türk ve İran bayraklarının taşındığı yüzlerce araç, şehrin ana caddelerinde dolaşarak, etkinliğin başladığı Kars Harakani Devlet Hastanesi önüne kadar protestolarını sürdürdü."

Kars Polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı etkinlik öncesi açıklamada bulunan Kars Ehlibeyt Desteciler Derneği Başkanı Memet Erbaki, "İran'ın yanında olduklarını bildirmek ve Siyonist İsrail'e, işgalci Amerika'ya karşı birlik beraberlik içinde olduklarını göstermek amacıyla konvoyu düzenlediklerini" belirtti.

Erbaki, şunları söyledi:

"Türkiye'de üç-beş tane cemaat liderleri, Şiiler hakkında bir şeyler konuşup, Müslümanlar arasında ayrımcılık yapmaya çalışıyorlar. Kesinlikle yapamazlar. Çünkü gördüğünüz gibi buradaki insanların hepsi Şia değil. Sünni kardeşlerimizle beraber biz bu konvoyu düzenliyoruz. Bu birlikteliği beraber yapıyoruz. Birlik beraberlik içinde olduğumuzu herkes görsün, herkes bilsin. Diğer o cemaatlerdeki konuşan hoca bozuntulu insanlara da kimse de itaat etmesin. Kimse de onlara inanmasın."

Öte yandan konvoy öncesi Erbaki ve diğer eylemciler, o sırada görev yapan emniyet güçlerinin Polis Haftası'nı kutlayarak, görevlilere pasta ikram ettiler.

Kaynak: ANKA