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Kars Halk Eğitimi Merkezi’nin emlak danışmanlığı kursu 23 Ekim’de başladı

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Kars Halk Eğitimi Merkezi’nin emlak danışmanlığı kursu 23 Ekim’de başladı
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Kars Halk Eğitimi Merkezi’nin Emlak Danışmanlığı Kursu’nda eğitimler 23 Ekim itibarıyla başladı. Kursiyerlere gayrimenkul hukuku, pazar analizi ve pazarlama teknikleri gibi konularda eğitim verilecek; programı başarıyla tamamlayanlar sertifika alacak.

Kars Halk Eğitimi Merkezi tarafından gayrimenkul sektöründe çalışmak, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen vatandaşlara yönelik "Emlak Danışmanlığı Kursu" açıldı. Ekim'de başlayan eğitimlerde kursiyerlere gayrimenkul hukukundan pazarlama tekniklerine kadar birçok konuda eğitim veriliyor.

Kars Halk Eğitimi Merkezi, vatandaşların mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve istihdam imkalarını artırmak amacıyla düzenlediği kurslara bir yenisini daha ekledi. Gayrimenkul sektöründe kariyer yapmak isteyenlere yönelik açılan Emlak Danışmanlığı Kursu'nda eğitimler başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Yaygın sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştiren ve kursa katılmaya hak kazanan vatandaşlar, 23 Ekim itibarıyla eğitimlere başladı. Gayrimenkul sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgi ve donanıma sahip danışmanların yetiştirilmesinin hedeflendiği kursta, mesleğin farklı alanlarına ilişkin teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler aktarılıyor.

"Gayrimenkul hukukundan pazarlamaya kapsamlı eğitim"

Eğitim programı kapsamında kursiyerlere gayrimenkul hukuku, emlak sektöründeki temel uygulamalar, pazar analizi, müşteri ilişkileri ve emlak pazarlama teknikleri başta olmak üzere mesleki faaliyetlerde ihtiyaç duyabilecekleri konularda eğitim verilecek.

Kurs sayesinde katılımcıların yalnızca gayrimenkul alım ve satım süreçleri hakkında bilgi edinmeleri değil, aynı zamanda müşterilerle etkili iletişim kurma, piyasa şartlarını değerlendirme ve gayrimenkullerin doğru şekilde pazarlanmasına yönelik mesleki becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Emlak sektöründe hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sunması beklenen eğitimlerde, kursiyerlerin sektörde karşılaşabilecekleri farklı durumlara karşı daha bilinçli hareket edebilmelerine yönelik bilgiler de paylaşılacak.

"Kursiyerlere sertifika imkanı"

Programı başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifika almaya hak kazanacak. Katılımcıların eğitim sürecinde kazandıkları bilgi ve becerilerle gayrimenkul sektöründe daha donanımlı şekilde yer almalarının önü açılacak.

Özellikle emlak sektöründe kariyer planlayan veya bu alandaki mesleki yeterliliklerini geliştirmek isteyen vatandaşlara önemli bir eğitim fırsatı sunan kursun, Kars'ta sektöre yeni ve nitelikli insan kaynağı kazandırmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kars Halk Eğitimi Merkezi tarafından vatandaşların meslek edinmelerine, mevcut becerilerini geliştirmelerine ve istihdam imkanlarını artırmalarına yönelik eğitim faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de farklı alanlarda sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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