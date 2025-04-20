Karpuzlu jandarması şehit Özçelik'i unutmadı

Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli personel Şehitler Haftası dolayısıyla Ulukonak Mahallesi'ndeki Şehit Er Esat Özçelik'in kabrini ziyaret edip, dualarla andı.

Ziyaret kapsamında Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Şehit Er Esat Özçelik'in kabrinin çevre temizliği de gerçekleştirdi. Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nın duyarlı davranışı vatan uğruna can veren tüm şehitlerin hatırasına duyulan saygının ve vefanın ifadesi olarak şehit aileleri ile vatandaşlardan takdir topladı. - AYDIN