Karpuzlu'da Jandarma'dan Boğulma Vakalarına Önlem

Karpuzlu'da Jandarma'dan Boğulma Vakalarına Önlem
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Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde Jandarma ekipleri, yaz aylarında artan boğulma vakalarını önlemek için baraj ve göletlerde denetim yaptı. Vatandaşlara sulak alanların tehlikeleri hakkında uyarılarda bulunuldu.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sıcak hava şartları nedeniyle baraj ve göletlerde yaşanabilecek boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla önleyici denetim gerçekleştirdi.

Gölcük Mahallesi'nde bulunan Yaylakavak Baraj Göleti çevresinde yapılan kontrollerde, bölgede bulunan vatandaşlara yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu. Ekipler, baraj ve gölet gibi kontrolsüz su kaynaklarına girmenin tehlikeli ve yasak olduğu konusunda vatandaşları uyararak, can kayıplarının önlenmesi adına dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Jandarma ekipleri, yaz aylarında artan boğulma vakalarına karşı vatandaşların duyarlı davranmasını ve yasağa uymasını isterken, denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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