Kardan evler ve oyun alanı yaptı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Yasin Bozdemir, kar yağışının ardından çocuklar için kardan oyun alanı ve evler inşa ederek eğlenceli anlar yaşadı. Yapılan oyun alanı, köydeki çocuklar için oyun parkı işlevi görüyor.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir vatandaş kardan oyun alanı ve evler yaparak çocuklarla beraber doyasıya eğlendi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Korucak Köyü'nde birkaç gündür etkili olan kar yağışıyla beraber Yasin Bozdemir isimli vatandaş, yakınlarıyla birlikte evlerinin önüne kardan oyun alanı ve ev yapmaya başladı. Kazma, kürek, motorlu testere gibi aletlerle kardan oyun alanı yapan Yasin Bozdemir ve yakınları eğlenceli anlar yaşadı. Yaptıkları oyun alanıyla da dikkatleri üzerine çeken Bozdemir, çocuklarla beraber doyasıya eğlendi. Köyde oyun parkının olmamasından dolayı böyle bir oyun alanı yaptıklarını dile getiren Yasin Bozdemir, burada köydeki çocuklarla hem zaman geçiriyor hem de onlarla oyunlar oynayarak oyun oynamanın tadını çıkarıyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
