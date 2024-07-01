Karayel etkisiyle sürüklenen vatandaş deniz yatağında uyurken kurtarıldı

Saros Körfezi'nde güneşlenmek için deniz yatağında uyuyan vatandaş, karayelin etkisiyle 2 mil açığa sürüklenirken yakınlarının haber vermesi üzenine tekneyle kurtarıldı.

Tatil için Edirne'nin Keşan ilçesi bağlı Yayla köyü sahilindeki tesise gelen 5 arkadaş, kumların üzeninde uzanırken yanlarında bulunan bir arkadaşları deniz yatağında uyuyakaldı. Karayelin de etkisiyle 2 mil açığa sürüklen genci göremeyen arkadaşları yardım istedi. Tesis işletmecisi Mustafa Altunhan ve yakınları, tekneyle denize açılarak kıyıdan yaklaşık 2 mil açıkta deniz yatağının üzerinde halen uyumakta olan tatilciye ulaştı.

Yakınlarının seslenmesiyle uyandı

Deniz yatağında uyumaya devam eden kişi, yakınlarının kendisine seslenmesi üzerine uyandı. Uyandırıldıktan sonra tekneye alınan tatilci, daha sonra kıyıya götürüldü. Açığa sürüklenme ve kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Geçen yıl da kurtardı

Mustafa Altunhan, geçen yıl haziran ayında da benzer bir olay yaşadıklarını ve deniz yatağıyla kıyıdan yaklaşık 4 mil açığa sürüklenen bir kişiyi kurtardıklarını söyledi. Altunhan, rüzgar ve dalgalı günlerde denizde dikkatli olunması gerektiğini belirten Mustafa Altunhan, denize rüzgar olduğu zaman deniz yatağınla ya da böyle oyuncak lastik botlara binilmez. Türkiye genelinde böyle onlarca insan boğuluyor. Lütfen dikkatli olalım" dedi. - EDİRNE