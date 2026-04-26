Karayazı Kaymakamı Titiz'den çocuklara anlamlı sürpriz

Karayazı Kaymakamı Onur Titiz, kendisinden forma isteyen çocukların talebine kayıtsız kalmadı. Titiz, üzerlerine isimlerini yazdırdığı formaları çocuklara hediye etti.

Ayaz Efe Taşçı ve Muhammed Umut Şaki isimli öğrencilere özel olarak hazırlatılan formalar, üzerlerine isimleri yazdırılarak hediye edildi. Bu anlamlı jest karşısında büyük mutluluk yaşayan çocukların sevinci gözlerinden okundu. Formalarını giyen çocuklar, kendilerine bu mutluluğu yaşatan Karayazı Kaymakamı Onur Titiz'e teşekkür ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı