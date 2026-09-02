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Karapınar'da Gıda İşletmelerine Yönelik Denetimler Sürüyor

Karapınar'da Gıda İşletmelerine Yönelik Denetimler Sürüyor
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Konya'nın Karapınar ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından güvenilir gıdaya erişim ve tüketici sağlığını korumak amacıyla gıda işletmelerine yönelik resmi denetimler aralıksız devam ediyor. Denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, gıdaların depolama ve muhafaza şartları, son tüketim tarihleri ve etiket bilgileri kontrol edilirken, yetkililer bu denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetimler devam ediyor.

Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla gıda işletmelerine yönelik resmi kontroller aralıksız devam ediyor. Satış ve toplu tüketim işletmeleri başta olmak üzere gerçekleştirilen denetimlerde; işletmelerin teknik ve hijyenik şartları, gıdaların muhafaza ve depolama şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri ve etiket bilgileri kontrol ediliyor. Karapınar'da vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yürütülen gıda kontrollerinin, işletmelerin mevzuata uygunluğunun sağlanmasında önemli rol oynadığı ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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