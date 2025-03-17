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Karaörenliler İftar Sofrasında Bir Araya Geldi

Karaörenliler İftar Sofrasında Bir Araya Geldi
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Eskişehir'in Seyitgazi İlçesi'nde Karaören Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğinde 300 vatandaş bir araya gelerek oruçlarını açtı.

Eskişehir'de Karaörenliler tarafından imece usulü düzenlenen iftar yemeğinde 300 vatandaş oruçlarını beraber açtı.

Seyitgazi İlçesi'nde Karaören Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından iftar yemeği gerçekleştirildi. İftar, imece usulü ile para toplanarak ve hayırseverlerin desteği ile düzenlendi. Gönül sofrasında bir araya gelen yaklaşık 300 vatandaş hep birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

"Gelen herkesin ayağına sağlık"

İftar programıyla ilgili konuşan Karaören Köyüü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Soysal, "Seyitgazi Karaörenlileri olarak ilk iftar yemeğimizi hep beraber veriyoruz. Katılan arkadaşlara katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz. Aynı adetler köydeki yemekhanemizde 30 gün boyunca devam ediyor. Gelen herkesin ayağına sağlık. Allah bereket versin" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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