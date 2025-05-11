Karanlıkdere Vadisi'nde Jandarma Denetimi ve Biyoçeşitlilik Koruma Çalışmaları

Karanlıkdere Vadisi'nde Jandarma denetimi gerçekleştirildi

YOZGAT - Yozgat'ın Şefaali ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından biyokaçakçılık hakkında denetim gerçekleştirildi.

Şefaatli ilçesindeki Karanlıkdere Vadisi'nde türü tehlikede olan, 800-900 metrede sınırlı olarak bulunan, Mayıs-Temmuz aylarında çiçek ve meyve veren, Centaurea Aksoyi-Peygamber Çiçeği 'Şahdügmesi' çiçeğinin bulunduğu alanlarda biyoçeşitlilik bitki türlerinin korunmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Ayrıca yerleşim yerinden uzak yerde bulunan sahipsiz köpeklere yem bırakıldı. Hayvanların güvenli bir ortama götürülmesi amacıyla hayvan toplama ekiplerine bilgi verildi.