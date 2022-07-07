Karaman'da kurban satış ve kesim yerleri belirledi - Haberler

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Karaman'da kurban satış ve kesim yerleri belirledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Karaman'da kurban satış ve kesim yerleri belirledi

Karaman Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi amacıyla kurban satış ve kesim alanlarını belirleyerek yapılan düzenlemelere halkın uyması çağrısında bulundu.

Karaman Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi amacıyla kurban satış ve kesim alanlarını belirleyerek yapılan düzenlemelere halkın uyması çağrısında bulundu.

Kurbanlıkların temiz ve sağlıklı koşullarda satış ve kesim işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alan Karaman Belediyesi, kurban satışı ve kesimi yapılacak yerleri de açıkladı. Buna göre Karaman'da iki bölgede kurban satışı, on bir yerde de kurban kesimi yapılacak. Belediyeden yapılan açıklamada, "Mehmetbey Mahallesi 949. Sokak ile 899. Sokak arası ve Üniversite Mahallesi yeni stadyum karşısı satış alanı olarak belirlenirken, Başakşehir Mahallesi 2. TOKİ alışveriş merkezi yanındaki otopark, Elmaşehir Mahallesi 1. TOKİ alışveriş merkezi yanı, Yunuskent Mahallesi İmam-ı Azam Camii yanında araba pazarı, Alişahane Mahallesi Perşembe Pazarı'ndaki balıkçıların olduğu yer, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Pazartesi Pazarı'ndaki balıkçıların olduğu yer, Gevher Hatun Mahallesi 1812. Sokak'ta yer alan alışveriş merkezi yanı, Çeltek Mahallesi Kazalpa Meydanı, Başakşehir Mahallesi 3. TOKİ arkası 2000. Sokak yanı, 4 ve 5 TOKİ 2263 ile 2265 Sokak arasındaki alan ve Sümer Mahallesi'ndeki kapalı pazar yeri kurban kesim yerleri olarak belirlendi. Bu yerlerin dışında kurban satış ve kesim yapılmasına kesinlikle izin verilmeyecek. Kurban kesim yerlerinde vatandaşların kurban ibadetini usulüne uygun şekilde yerine getirebilmesi için modern ve sağlıklı kesim alanları oluşturulacak" denildi. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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