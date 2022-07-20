Karadeniz Ereğli Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'nde Yıldızlar Geçidi - Haberler

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Karadeniz Ereğli Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'nde Yıldızlar Geçidi

ANKA - Yerel
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Karadeniz Ereğli Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'nde Yıldızlar Geçidi

Karadeniz Ereğli 22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali bu yıl gece konserlerinde; Sefo, Gülşen, Edis, Yirmi7, Melek Mosso, Haluk Levent, Madrigal, Koray Avcı ve Yıldız Tilbe’yi ağırlayacak.

Karadeniz Ereğli 22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali bu yıl gece konserlerinde; Sefo, Gülşen, Edis, Yirmi7, Melek Mosso, Haluk Levent, Madrigal, Koray Avcı ve Yıldız Tilbe'yi ağırlayacak.

Yarın başlayacak ve 24 Temmuz'a dek sürecek festival için geri sayım başladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık tüm Türkiye'yi, 22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'ne davet etti. Sevgi, Barış, Dostluk Ödülleri'nin bu yılki sahipleriyse; Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ile Dünya Şampiyonu Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı oldu.

Festivalde konserlerin yanı sıra; dünya halk danslarından örnekler, cam sanatçılarının gösterileri, sokak sanatçıları, karikatür, resim çalıştayları, sergiler, kitap imza günleri, plaj ve spor etkinlikleri de düzenlenecek. Festival, yarın akşam Uluslararası Halk Dansları'nın gösterisiyle başlayacak.

Sahnede 22 Temmuz akşamı Sefo, Gülşen ve Edis; 23 Temmuz akşamı Yirmi7, Melek Mosso, Haluk Levent, 24 Temmuz akşamı ise Madrigal, Koray Avcı ve Yıldız Tilbe olacak.

ANKA / Yerel

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