KBÜ ile STK'lar sosyal fayda için bir araya geldi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük'te faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşları ve derneklerin yöneticileriyle bir araya geldi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan buluşmada, üniversitelerin toplumla güçlü bağlar kurmasının ve ortak çalışmalar yürütmesinin önemine vurgu yaptı.

KBÜ Üniversite Evinde gerçekleştirilen toplantıda, üniversite ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede, 26 Eylül tarihinde yapılan önceki toplantının çıktıları ele alınırken, önümüzdeki üç ay içerisinde hayata geçirilmesi planlanan etkinlikler de görüşüldü.

Toplantıda; sabah namazı buluşmaları, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan etkinlikler ile kandil programları değerlendirildi. Ayrıca her sivil toplum kuruluşunun belirli haftalarda yer alacağı "Üç Aylar Standı" uygulaması da gündeme alındı. Kampüste Ramazan etkinlikleri kapsamında 19 Şubat-19 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gündem maddeleri arasında Sosyal İnovasyon Merkezine yönelik çalışmalar da yer aldı. Bu kapsamda, üniversite ile sivil toplum kuruluşlarının ortak projeler geliştirmesi ve sosyal fayda odaklı faaliyetlerin artırılması hedefi vurgulandı.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitelerin yalnızca akademik bilgi üreten kurumlar olmadığını belirterek, toplumla güçlü bağlar kurmanın ve sivil toplumla ortak çalışmalar yürütmenin önemine dikkati çekti. Kırışık, Karabük Üniversitesinin şehirle bütünleşen ve sosyal sorumluluk bilinci yüksek bir üniversite olma hedefi doğrultusunda sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine açık olduğunu ifade etti.

Toplantı, karşılıklı görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi. - KARABÜK