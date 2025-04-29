Karabük Üniversitesi'nde Afet Farkındalık Eğitimi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulunda, akademik ve idari personelin afet bilincini artırmak amacıyla Karabük Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

Yüksekokulun konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, AFAD personeli Fatih Aykın, Fatih Acar ve Eşref Aksoy tarafından afet öncesi hazırlık, afet anında müdahale ve afet sonrası toparlanma süreçlerine dair kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Eğitimde özellikle yangın anında doğru tahliye yöntemleri, yangın söndürücülerin kullanımı ve güvenli toplanma alanlarına ulaşım gibi kritik konular uygulamalı gösterildi. - KARABÜK