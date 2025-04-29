Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Bahçeli'den İBB'ye 'kaçak toplantı' tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu

Karabük Üniversitesi'nde Afet Farkındalık Eğitimi

Karabük Üniversitesi'nde Afet Farkındalık Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu'nda, AFAD tarafından akademik ve idari personele yönelik afet bilincini artırmak amacıyla 'Afet Farkındalık Eğitimi' verildi. Eğitimde, afet öncesi, anı ve sonrası süreçlere dair bilgiler aktarıldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulunda, akademik ve idari personelin afet bilincini artırmak amacıyla Karabük Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

Yüksekokulun konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, AFAD personeli Fatih Aykın, Fatih Acar ve Eşref Aksoy tarafından afet öncesi hazırlık, afet anında müdahale ve afet sonrası toparlanma süreçlerine dair kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Eğitimde özellikle yangın anında doğru tahliye yöntemleri, yangın söndürücülerin kullanımı ve güvenli toplanma alanlarına ulaşım gibi kritik konular uygulamalı gösterildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.