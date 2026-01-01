Haberler

Karabük'te eğitim-öğretime kar engeli

Güncelleme:
Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi. Böylece kentte eğitim-öğretime üst üste 5 gün ara verilmiş oldu.

Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi. Böylece kentte eğitim-öğretime üst üste 5 gün ara verilmiş oldu.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma riskinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, 2 Ocak Cuma günü Karabük genelindeki her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile engelli personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi. Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 4 gündür tatil edilmişti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
