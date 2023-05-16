Karabük'te Milletvekili Seçilen Cevat Akay: "28 Mayıs'ta Zafer Bizim Olacak, Her Şey Çok Güzel Olacak"

Karabük'te CHP listesinden milletvekili seçilen Cevdet Akay, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turuna ilişkin, "28 Mayıs’taki seçimi alacağımıza en ufak bir şüpheniz olmasın. Göreceksiniz, 28 Mayıs’ta zafer bizim olacak, her şey çok güzel olacak" dedi.

TUNAKAN YILDIRIM

Karabük'te CHP listesinden milletvekili seçilen Cevdet Akay, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turuna ilişkin, "28 Mayıs'taki seçimi alacağımıza en ufak bir şüpheniz olmasın. Göreceksiniz, 28 Mayıs'ta zafer bizim olacak, her şey çok güzel olacak" dedi.

Cevdet Akay, bugün CHP Karabük İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, Saadet Partisi İl Başkanı Muhsin Çebi ve Gelecek Partisi İl Başkanı Burak Onur Gündüz de katıldı.

"KARABÜK'TE OYUMUZU YÜZDE 44 ORANINDA ARTIRDIK"

Cevdet Akay, şunları söyledi:

"Burada CHP ve ittifak olarak çok başarılı bir çalışma yaptık. Hepinizden Allah razı olsun. Ben, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şu anda 28 Mayıs, önümüzde ikinci tur var. Türkiye tarihinde ilk defa bir ikinci tur yaşıyoruz. Şimdi üç aday, dört aday olduğu zaman yüzdeler değişebilir. Yüzde 3-4 gibi farklar çıkıyor görüyorsunuz. Türkiye genelinde bazı hataların olduğuna ben de inanıyorum. İnanmaktan öte duyumlarımız var, gelen bilgiler var genel merkezde ama netice olarak ikinci tura kaldı.

Biz, Karabük'te çok başarılı bir çalışma yaptık. Eski oyumuza göre yüzde 44 oranında artırdık oyumuzu, size onu ifade edeyim.

"KARABÜK HALKINA TEŞEKKÜRLERİMİ İLETİYORUM"

28 Mayıs'taki seçimi alacağımıza en ufak bir şüpheniz olmasın. Bakın, bunu gönülden söylüyorum. Bizim halkımız dengeyi sever. Parlamento yapısı istediğimiz şekliyle olmadı, Cumhur İttifakı'ndan yana ağırlıklı oldu. Ama cumhurbaşkanlığı seçiminde göreceksiniz, özellikle gençlerimizin ve kadınlarımızın müdahalesiyle beraber bu seçimi biz alacağız, genel başkanımızı cumhurbaşkanı yapacağız. İttifak partisi başkanlarımız da burada, onların da genel başkanlarını cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağız. Çalışmış bir sistem var, oturmuş bir sistem var. Biz doğru bir şekilde anlatırsak, doğru bir şekilde izah edersek başarıya ulaşacağımıza en ufak bir şüphemiz yok. Yani A'dan Z'ye herkes bu şekilde çalıştığı zaman buradaki başarı, şu anda aldığımız oranın çok daha üstüne çıkacak, ben buna inanıyorum. Buradan da Karabük halkına, göstermiş olduğu teveccühlerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum.

"GÖRECEKSİNİZ, 28 MAYIS'TA ZAFER BİZİM OLACAK"

Bu, sizin son şansınız. Bakın, ikinci seçenek, lütfen sağlıklı düşünün. Çocuklarınız için, gençlerimiz için, kadınlarımız için, geleceğimiz için sağlıklı düşünün. Biz, size izah etmeye çalıştık. Biz, umutlarımızın köreldiği değil rahat, özgür; hak, hukuk, adalet içerisinde yaşanan bir Türkiye vaat ettik. Siz bunu istiyorsunuz diye düşünüyorum. İstemelisiniz de. Lütfen doğru kararı verin ve hepiniz oy kullanmaya gidin. Özellikle bu cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanmayanlar için, parlamento seçiminde oy kullanmayanlar için söylüyorum, mutlaka sandığa gidin. Göreceksiniz, 28 Mayıs'ta zafer bizim olacak, her şey çok güzel olacak."