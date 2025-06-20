Karabük'te 2024-2025 eğitim öğretim yılı sona erdi

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Karabük'te 2024-2025 eğitim öğretim yılı sona erdi Karabük'te 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı sona ererken 37 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Metin Arslan İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Karabük'te 2024-2025 eğitim öğretim yılı sona erdi

KARABÜK - Karabük'te 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı sona ererken 37 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Metin Arslan İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Törene Karabük Valisi Mustafa Yavuz'un Vali Mustafa Yavuz ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş katıldı.

Sınıfları gezerek öğrencileri tebrik eden Vali Yavuz, tatilde yapılması gerekenler hakkında tavsiyelerde bulunduğu öğrencilere karnelerini dağıttı.

Program sonunda gazetecilere konuşan Vali Yavuz, il genelinde karneleri dağıtılan 37 bin öğrenci ile 3 bin 400 öğretmen ve idarecinin yaz tatiline başladığını belirterek güzel bir eğitim ve öğretim yılı geçirildiğini ifade etti.

Öğretmenlerle toplantı gerçekleştirilmesi sonrası program sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Yerel
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