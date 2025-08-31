Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Diploma ve Sancak Devir-Teslim Töreni Gerçekleştirildi

Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Diploma ve Sancak Devir-Teslim Töreni, 19 Mayıs 100. Yıl tören alanında gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Diploma ve Sancak Devir-Teslim Töreni, 19 Mayıs 100. Yıl tören alanında gerçekleştirildi. Törene Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, diğer misafirler ve mezun olan astsubay çavuşların aileleri katıldı" denildi. - ANKARA