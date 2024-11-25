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Kar Yağışı Sonrası Eflani'de Hayat Tehlikesi: İki Kişi Çatıda Kar Temizledi

Kar Yağışı Sonrası Eflani'de Hayat Tehlikesi: İki Kişi Çatıda Kar Temizledi
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Karabük'ün Eflani ilçesinde 60 cm'yi bulan kar kalınlığı sonrası iki kişi, güvenlik önlemi almadan evlerinin çatısına çıkarak kar temizliği yaptı. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası iki kişi evinin çatısına çıkarak kar temizledi. Hiçbir koruma güvenliği olmadan çatı temizleyen şahıslar hayatlarını tehlikeye attı.

Eflani ilçesinde dün başlayan ve gece etkisini artıran kar yağışı sonrası kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğu ilçede vatandaşlar da karları kendi imkanlarıyla temizledi.

İki katlı evin çatısına çıkan iki kişi ellerinde küreklerle çatıda biriken karları temizlemeye çalıştı. Hiçbir güvenlik önlemi almayan şahıslar, hayatlarını tehlikeye attı. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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