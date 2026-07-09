Suyun parasını kameraya gösteren çocuklar müftülükte ağırlandı

Elazığ'da kapalı bir büfenin dolabından aldıkları suyun ücretini güvenlik kamerasına göstererek bırakan çocuklar, İl Müftüsü Yusuf Bingöl tarafından makamında ağırlandı.

Olay, Çayda Çıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapalı olan büfenin önündeki dolaptan su alan çocuklar, ücretini güvenlik kamerasına gösterdikten sonra alandaki boş kovaya bıraktı. Görüntülerin ardından İl Müftüsü Yusuf Bingöl, çocukları ve babalarını müftülüğe davet etti. Ziyarette çocukları tebrik eden Müftü Bingöl, davranışın örnek teşkil ettiğini belirterek çocuklara hediyeler takdim etti.

O anları anlatan öğrencilerden Muhammed İbrahim, sabah namazının ardından büfeye geldiklerini, dükkanın kapalı olması üzerine aldıkları suyun ücretini hak geçmemesi için kameraya göstererek kovaya bıraktıklarını ifade etti. Türkiye doğumlu ve Suriye uyruklu olduğunu belirten İbrahim, öğretmenlerine ve Türkiye'ye teşekkür etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı