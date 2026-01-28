Yeşil turizm eğitiminde Kapadokya Üniversitesi imzası

Kapadokya Üniversitesi (KÜN), Erasmus+ "Sustainable Eco-Tourism Awareness" projesi kapsamında 'Turizm Yeşil Sürdürülebilirlik Sertifikasyon Denetçileri Kursu'nu yürütecek.

Erasmus+ projesinde paydaş olarak yer alan Kapadokya Üniversitesi, eğitim, mentörlük ve danışmanlığı entegre eden kurs programı ile turizm sektöründe çevresel sürdürülebilirliği güçlendirmeyi, ekonomik kalkınmayı desteklemeyi ve istihdama katkı sunmayı hedefliyor. KÜN tarafından yürütülecek kurs kapsamında, sürdürülebilir turizm alanında gelişmiş yeşil beceri ve yetkinliklere sahip denetçilerin yetiştirilmesi amaçlanıyor. Eğitim sürecinde katılımcıların; sürdürülebilirlik odaklı turizm uygulamaları, çevresel etki yönetimi ve yeşil dönüşüm süreçlerine ilişkin bilgi ve uygulama kapasitelerinin artırılması planlanıyor. Kursun temel odaklarından biri ise yeşil sertifikasyon süreçlerinde kurumsal uzmanlığın artırılması olarak öne çıkıyor. Bu çerçevede, sürdürülebilir turizm sertifikasyon kriterleri ve denetim mekanizmalarına ilişkin yetkinliklerin kazandırılmasıyla sektörde nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında yürütülen eğitim faaliyetleriyle sürdürülebilir turizm konusunda farkındalığın artırılması ve sektör paydaşlarının harekete geçirilmesi amaçlanıyor. Böylece sürdürülebilirlik kavramının yalnızca teorik bir yaklaşım olarak değil, sahada uygulanabilir ve ölçülebilir bir sistem olarak ele alınması sağlanacak.

Uluslararası iş birliğiyle yürütülen Erasmus+ projesi, farklı ülkelerden ve disiplinlerden paydaşları bir araya getirerek bilgi paylaşımı ve ortak öğrenme süreçlerine zemin hazırlıyor. Kapadokya Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu yaklaşımı doğrultusunda yürüttüğü bu kurs ile sürdürülebilir turizm alanında kalıcı etki oluşturmayı ve çevreye duyarlı uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sunmayı hedefliyor. - NEVŞEHİR