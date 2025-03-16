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Kansere Yenik Düşen Öğretmen Hayatını Kaybetti

Kansere Yenik Düşen Öğretmen Hayatını Kaybetti
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Çorum'un Alaca ilçesinde, özel bir eğitim kurumunda görev yapan 33 yaşındaki Hüsamettin Aksekili, kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybederek hayata veda etti. Acı haber, ailesi ve öğrencileri arasında büyük üzüntüye yol açtı.

Çorum'un Alaca ilçesinde 33 yaşındaki öğretmen, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, özel bir eğitim kurumunda görev yapan evli ve iki çocuk babası olan Hüsamettin Aksekili (33), bir süredir hastanede kanser tedavisi görüyordu. Ancak tüm çabalara rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haber, ailesi ve öğrencileri başta olmak üzere eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Aksekili'nin cenazesi, memleketi Bayat ilçesinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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