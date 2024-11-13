Kangal Köpeği Dronu Saldırdı

Diyarbakır'da besicinin çadırının üstünde dron gören Kangal köpeği saldırmaya çalışıp tepki gösterdi. O anlar, dron kamerası ile kaydedildi.

Geçimini hayvancılıkla sağlayan ve Muş'tan Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine gelen konargöçer aile, 6 ay boyunca Kral Yolu'nda zorlu şartlarda besicilik yapacak. Bölge dron ile görüntülendiği sırada Kangal köpeği, çadırın üstünde ve çevresinde çekim yapan drona saldırmaya çalıştı. Köpeğin o anları dron kamerası ile kaydedildi. - DİYARBAKIR