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Kandıra'da iki plaj dışındaki tüm sahillerde denize girmek yasaklandı

Kandıra'da iki plaj dışındaki tüm sahillerde denize girmek yasaklandı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Kovanağzı ve Kerpe plajları dışındaki tüm sahillerde denize girmek yasaklandı. Kaymakamlık, can güvenliği için vatandaşları uyararak sadece cankurtaran bulunan bu iki plajı kullanmalarını istedi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle bugün iki plaj dışındaki tüm sahillerde denize girilmesine yasak getirildi.

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bugün saat 12.30 itibarıyla alınan karar doğrultusunda, ilçe genelinde sadece Kovanağzı ve Kerpe plajlarının yüzmeye açık olduğu, bu iki bölge haricindeki tüm sahil ve koylarda denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu duyuruldu.

Vatandaşların can güvenliği konusunda hassasiyet göstermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, denize girmek isteyenlerin yalnızca cankurtaran hizmeti verilen ve yasağın bulunmadığı söz konusu plajları tercih etmeleri istendi.

Açıklamada ayrıca, denize giren vatandaşların güvenli alanları belirleyen mantar dubaların sınırları içerisinde kalmaları ve bu alanların dışına çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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