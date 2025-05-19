Kalp krizinden hayatını kaybeden Emniyet Müdürü Canpolat Kırıkkale'de toprağa verildi

Kalp krizinden hayatını kaybeden Emniyet Müdürü Canpolat Kırıkkale'de toprağa verildi
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Diyarbakır'da görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 4. Sınıf Emniyet Müdürü Babür Bozkurt Canpolat, memleketi Kırıkkale'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Diyarbakır'da görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 4. Sınıf Emniyet Müdürü Babür Bozkurt Canpolat, memleketi Kırıkkale'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Diyarbakır Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde görevli 4. Sınıf Emniyet Müdürü Babür Bozkurt Canpolat, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İşlemlerin ardından cenazesi memleketi Kırıkkale'ye getirilen Canpolat için Nokta Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına emniyet teşkilatından çok sayıda personel, mesai arkadaşları, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Törende, Canpolat için dualar edildi ve helallik alındı. Merhum emniyet müdürü, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas da aileye başsağlığı diledi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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