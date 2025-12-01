Haberler

Kalp Krizi Geçiren Trafik Polisinin Cenazesi Samsun'da Defnedildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde görev yapan polis memuru Tuncay Ebrinç, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ebrinç'in cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun'da defnedildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden polis memuru, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Fatsa ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan Tuncay Ebrinç (54), geçirdiği kalp krizi sonucu Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebrinç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Ebrinç'in ani vefatının ardından bugün Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde merhum polis memuru için tören düzenlendi. Ebrinç'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, alana getirildi. Saygı duruşu ile başlayan törende, Tuncay Ebrinç'in görev süresince gösterdiği özveri ve çalışkanlık vurgulandı. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, dualar eşliğinde omuzlarda taşınarak, defnedilmek üzere memleketi Samsun'a uğurlandı.

Samsun'a getirilen Tuncay Ebrinç'in cenazesi, İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kalkancı Aile Kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
