Terhis olduktan 5 gün sonra hayatını kaybetti

Kahramanmaraşlı 20 yaşındaki genç, görev yaptığı birlikten terhis olduktan 5 gün sonra rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, görev yeri Muğla Aksaz'dan memleketine dönen Fatih Mehmet Taş (20), eve geldikten iki gün sonra aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Taş, beyin kanaması teşhisi konuldu ve yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Taş yarın öğle namazının ardından düzenlenecek törenle defnedilecek. - KAHRAMANMARAŞ