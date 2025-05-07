Kahramanmaraş'ta Tüp Dolu Kamyon Kasasında Yangın Çıktı
Kahramanmaraş'ta içinde tüplerin bulunduğu bir kamyonun kasasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın, Kılavuzlu Köprüsü üzerinde meydana geldi.
İçi tüp dolu kamyon kasasında yangın
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta içinde tüplerinde olduğu bir kamyonun kasasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Köprüsü üzerinde meydana geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 MHZ 877 plakalı kamyon kasasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yanına müdahale etti. Tüp ve jeneratör gibi malzemelerinde kasada olduğu yangını itfaiye ekipleri kontrol altına alınıp söndürdü.
Daha sonra kamyon kasasındaki malzemeler vinç yardımıyla boşaltıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Yerel