Kahramanmaraş deprem mezarlığında hüzünlü bayram

Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenlerin defnedildiği deprem şehitleri mezarlığında buruk bayramlaşma ziyaretleri yapılıyor.

2 yıl önce Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 ilde 53 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Afetin merkezi Kahramanmaraş'ta ise 12 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Depremde hayatını kaybedenlerin bir çoğu ise merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kapıçam Şehir Mezarlığı'ndaki 'Deprem Şehitli'nde defin edildi. Afetin ardından her bayram olduğu gibi bu bayramda mezarlıklarda hüzün hakim oldu. Ramazan Bayramı'nın birinci gününde depremzede vatandaşlar, yakınlarını kabirleri başında ziyaret edip dua etti. Sağanak yağışın etkili olduğu kentte yakınlarının kabirlerinde dua eden vatandaşlar, kayıp ettikleri canlar için günlerin kendilerine zor geçtiğini anlattı.

Mezarlıkta dua edenlerden Halil İbrahim Ateştemur, "Bayram günü çocukların mezarına geldim yapacak bir şey yok Allah'ın takdiri ve bu günümüze çok şükür" dedi.

Yakın akrabalarının kabrini ziyaret eden Ahmet Ak ise "Yakın akrabalarımız var. Ziyarete geldik dua ettik. Yağmur yağınca daha da güzel oldu, sulamaya gerek kalmadı" diye konuştu.

Oğlunun kabrinde dua eden Menekşe Çakır da, "Allah'ım kimsenin başına vermesin çok zor. İki yıl oldu günlerimiz çok zor geçiyor. Hayatımız zindan oldu. Kalanlarımız için mücadele etmek zorundayız" ifadelerini kullanırken eşi Halil Çakır ise "Allahım bir daha yaşatmasın yapacak bir şey yok takdiri ilahi" diyerek duygularını anlattı. - KAHRAMANMARAŞ