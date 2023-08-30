Kahramankazan'da Zafer Bayramı coşkusu

Kahramankazan Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı düzenlediği coşkulu etkinliklerle kutladı.

Kahramankazan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı. Kutlamalarda binlerce vatandaş, konserler, oyun havaları ve renkli sahne gösterileriyle unutulmaz anlar yaşadılar. Etkinliğe Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da katıldı. Gecenin açılışını Kahramankazan Gençlik Merkezi öğretmenlerinden Uğur Akçay yaptı. Akçay'ın enerjik performansıyla başlayan etkinlik, Dostlar Konağı ekibinin oyun havası eşliğindeki sahne gösterisi ile devam etti. Ardından Ankara'nın ünlü sanatçılarından Mehmet Demirtaş konser verdi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Mehmet Demirtaş'ın eskimeyen oyun havaları eşliğinde protokol üyeleriyle birlikte sahneye çıktı. Gecenin kapanışında sahne alan ünlü sanatçı Oğuzhan Koç, sahnedeki enerjisiyle geceyi taçlandırdı. Telefon fenerlerinin aydınlattığı alanda vatandaşlar sevdikleri şarkılara eşlik ettiler.

Coşkulu gecede duygularını paylaşmak üzere sahneye çıkan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine vurgu yaparak, "O gece bir dörtlük yazılıyor. Ben çok seviyorum. Her okuduğumda tüylerim diken diken oluyor. 'Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın, Galib et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın.' Allah'a hamd olsun 30 Ağustos günü büyük bir zafer kazandık. Bize bu aziz vatanı miras bırakan aziz şehitlerimize ne kadar minnetlerimizi sunsak azdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" dedi. - ANKARA