Kağıthane'de Motosiklet Çarpışması: 4 Yaralı

Kağıthane'de iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.45 sıralarında Kağıthane Kemerburgaz yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail K. yönetimindeki 07 BUT 21 plakalı motosiklet ile Osman Nuri K.'nin kullandığı 34 KAD 225 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletler savrularak refüje çarptı. Kazada sürücüler ile motosikletlerde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL