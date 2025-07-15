Kağıthane'de Motosiklet Çarpışması: 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de meydana gelen motosiklet kazasında 4 kişi yaralandı. İki motosikletin çarpışması sonucu savrulan motosikletler refüje çarparak durdu.

Kağıthane'de iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.45 sıralarında Kağıthane Kemerburgaz yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail K. yönetimindeki 07 BUT 21 plakalı motosiklet ile Osman Nuri K.'nin kullandığı 34 KAD 225 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletler savrularak refüje çarptı. Kazada sürücüler ile motosikletlerde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul'da kimyasal alarm! Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı

Kimyasal alarm! 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi kim? 'Beni Gülen yükseltti, servetim feda olsun' dediği ortaya çıktı

Gözaltına alınan patronun sözleri ortaya çıktı: Beni Gülen yükseltti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.