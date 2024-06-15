Kurbanlık dana firarda! Trafiği birbirine katıp ilçe değiştirdi
Kağıthane'de sahibinin elinden kaçıp Sarıyer'e kadar kaçan kurbanlık dana, ortalığı birbirine kattı. Dakikalarca kovalanmasına rağmen yakalanamayan öfkeli dananın o halleri kameralar tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.
İstanbul Kağıthane'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Sahibinin dakikalarca peşinden koştuğu kurbanlık bir türlü zapt edilemedi. Kağıthane'den Sarıyer'e kadar kaçan firari dananın ortalık karıştırdığı anları ise kameralara yansıdı.
BİR TÜRLÜ ZAPTEMEDİLER
Saat 13.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda öğle saatlerinde satın alınan bir kurbanlık, sahibinden elinden kaçtı. Koşmaya başlayan kurbanlık ilçenin en işlek olan Cendere ve Anadolu Caddelerine girdi. Trafikteki araçların arasında dolaşan kurbanlık dana dakikalarca kovalandı ancak bir türlü zapt edilemedi. Kağıthane'den Sarıyer'e kadar kaçan firari dananın ortalık karıştırdığı anları ise kameralara yansıdı.