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Kadın Meclisi Başkanı Semra Çakır’dan Dünya Kadın Hakları Günü Mesajı

Kadın Meclisi Başkanı Semra Çakır’dan Dünya Kadın Hakları Günü Mesajı
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Çaycuma Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Semra Çakır, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü vesilesiyle kadınlara eşit haklar ve fırsatlar sunan bir dünya için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca, 1934'te Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 90. yıl dönümünü kutladı.

Çaycuma Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Semra Çakır, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle yayımladığı mesajında kadınların eşit haklar ve fırsatlara sahip olduğu bir dünya için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Çaycuma Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Semra Çakır, 1934 yılında Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 90. yıldönümünü kutladı.

Başkan Çakır; "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve 1934 yılında Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 90. yıl dönümünü kutluyor, kadınların eşit haklar ve fırsatlara sahip olduğu bir dünya için çalışmaya devam ediyor ve edeceğiz. Biz kadınlara özgürlüğümüzü sunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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